СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-05T05:21:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае стартовал чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». Чемпионат состоит из четырех этапов. Отборочный этап проходит с 30 сентября по 20 октября. Участники должны прочитать отрывок из произведений русской, зарубежной литературы и поэзии, который им предложат организаторы, без подготовки.

Победителю на муниципальном уровне предстоит записать на видео чтение конкурсного стихотворения Александра Твардовского. Затем это видео будет опубликовано в социальной группе проекта для второго этапа конкурса – всенародного онлайн–голосования, которое пройдет с 22 октября по 27 октября.

В полуфинал выйдут 48 человек, из которых жюри выберет 10 самых лучших чтецов. Финал чемпионата состоится 2 ноября на книжной ярмарке КРЯК. А победитель поедет защищать честь Красноярского края в на общероссийском уровне в Новосибирск.

Добавим, что чемпионат проводится с 2014 года. В прошлом году конкурс прошел в 22 регионах России, в отборочных турах приняли участие 15 тысяч детей со всей страны. Рекорд по количеству участников – 2000 человек – принадлежит Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU