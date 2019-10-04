Завтра на Караульной в Красноярске вводят новую схему движения

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-04T16:29:48+03:00

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На улице Караульной в Красноярске начинает действовать новая схема движения. Она вводится уже с субботы, 5 октября, сообщает Newslab со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Итак, на перекрестке Караульной и Чернышевского поставят новые дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Так что сюда, на пересечение улиц, будет нельзя въезжать и парковаться грузовым автомобилям.

- В границах этого перекрестка часто устраивают парковку водители грузовиков, - отмечают в департаменте городского хозяйства. – С тем, чтобы предложить их в аренду, прорекламировать услуги перевозки. Однако это может создавать помеху легковым машинам, а также стать причиной аварийной ситуации.

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Бесплатная парковка в аэропорту Красноярск перенесена

В красноярском аэропорту перенесли бесплатную парковку. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Мера временная, но необходимая. Дело в том, что в районе бесплатной парковки P6 установили антенну – для усиления сотовой связи, а также для освещения. Теперь ее надо покрасить. Поэтому, чтобы не повредить авто, парковку там убрали. Работы проходят в три этапа, для них нужна сухая погода. Так что сроки указываем ориентировочно: c 15 по 20 октября (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU