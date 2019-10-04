Завтра на Караульной в Красноярске вводят новую схему движения
На улице Караульной в Красноярске начинает действовать новая схема движения. Она вводится уже с субботы, 5 октября, сообщает Newslab со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Итак, на перекрестке Караульной и Чернышевского поставят новые дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Так что сюда, на пересечение улиц, будет нельзя въезжать и парковаться грузовым автомобилям.
- В границах этого перекрестка часто устраивают парковку водители грузовиков, - отмечают в департаменте городского хозяйства. – С тем, чтобы предложить их в аренду, прорекламировать услуги перевозки. Однако это может создавать помеху легковым машинам, а также стать причиной аварийной ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бесплатная парковка в аэропорту Красноярск перенесена
В красноярском аэропорту перенесли бесплатную парковку. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Мера временная, но необходимая. Дело в том, что в районе бесплатной парковки P6 установили антенну – для усиления сотовой связи, а также для освещения. Теперь ее надо покрасить. Поэтому, чтобы не повредить авто, парковку там убрали. Работы проходят в три этапа, для них нужна сухая погода. Так что сроки указываем ориентировочно: c 15 по 20 октября (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU