Названы виновные в сносе ограды Троицкого кладбища в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-04T14:51:11+03:00

Они могут попасть под уголовное дело

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В Красноярске названы виновные в уничтожении исторической ограды Троицкого кладбища. Их имена озвучил в эфире телеканала ТВК вице-мэр Олег Животов.

Итак, решение о сносе памятника старины было принято экс-руководителем департамента городского хозяйства Евгением Жвакиным и его сменщиком Юрием Савиным. Первый подготовил документы о ликвидации ограды, второй заключил договор с подрядчиком.

Теперь же оба могут попасть под уголовное дело. Документы на его возбуждение прокуратура уже направила в полицию.

Было установлено, что разрушенная ограда являлась частью объекта культурного наследия «Троицкий некрополь — памятное место». И на любые манипуляции с ним нужно получать разрешение службы по охране объектов культурного наследия. Тогда как чиновники обошлись без него – все сделали сами.

И сейчас могут стать фигурантами уголовного дела за «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Пока оно не заведено, ведется доследственная проверка. И тоже под контролем прокуратуры.

Напомним, изгородь у Троицкого кладбища снесли в середине сентября. Позже объявили: ограда ветшала, могла стать небезопасной, поэтому было принято такое решение. А о том, что это памятник старины чиновники, не знали.

- Или знали, но решили закрыть на это глаза? – интересуются горожане в соцсетях.

Как бы то ни было, ответы на все вопросы дадут следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU