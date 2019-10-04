2019-10-04T14:07:01+03:00
Общество

Сильный ветер обрушится на Красноярск

С порывами до 20 метров в секунду
Ася ЖУКОВА
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Сильный ветер обрушится на Красноярск.Сильный ветер обрушится на Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На выходных в Красноярске будет сильный ветер. Об этом предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

По их данным, погода испортится уже днем в субботу, 5 октября. На центральные районы края обрушится ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. К тому же обещают дожди.

Поэтому нужно быть особенно осторожными:

- без необходимости из дома лучше не выходить;

- стоит отменить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий. Не ставьте рядом с ними автомобили;

- не подходите к оборвавшимся проводам;

- за рулем соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

КОНКРЕТНО

Если что-то случится, звоните специалистам. Номер единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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