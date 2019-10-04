Сильный ветер обрушится на Красноярск
На выходных в Красноярске будет сильный ветер. Об этом предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
По их данным, погода испортится уже днем в субботу, 5 октября. На центральные районы края обрушится ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. К тому же обещают дожди.
Поэтому нужно быть особенно осторожными:
- без необходимости из дома лучше не выходить;
- стоит отменить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий. Не ставьте рядом с ними автомобили;
- не подходите к оборвавшимся проводам;
- за рулем соблюдайте дистанцию и скоростной режим.
КОНКРЕТНО
Если что-то случится, звоните специалистам. Номер единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112.
ИСТОЧНИК KP.RU