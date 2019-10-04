Волонтера Универсиады раздели догола и выпустили на мороз в Красноярске
В Красноярске двое мужчин с электрошокером раздели догола и ограбили волонтера Универсиады. Об этом сообщили на сайте гарнизонного военного суда.
Это случилось в марте 2019-го. Солдат с приятелем решили ограбить случайного прохожего. Вооружились электрошокером и стали подкарауливать жертву во дворе одного из домов. Дожидались, когда рядом не будет прохожих.
Вскоре они заметили молодого парня, тот шел один. Выждав момент, набросились на него. Применили электрошокер, а потом еще несколько раз ударили кулаками.
Поняв, что сопротивления не будет, забрали у жертвы все ценности. А в довершение раздели и отпустили голым на мороз. Нарочно, чтобы поиздеваться.
- Недавно приговором суда оба были признаны виновными, - комментируют в ведомстве. – Им было назначено наказание – по три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU