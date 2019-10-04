2019-10-04T13:44:51+03:00
Происшествия

Волонтера Универсиады раздели догола и выпустили на мороз в Красноярске

На него напали двое с электрошокером
Ася ЖУКОВА
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Волонтера Универсиады раздели догола и ограбили в Красноярске.Волонтера Универсиады раздели догола и ограбили в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске двое мужчин с электрошокером раздели догола и ограбили волонтера Универсиады. Об этом сообщили на сайте гарнизонного военного суда.

Это случилось в марте 2019-го. Солдат с приятелем решили ограбить случайного прохожего. Вооружились электрошокером и стали подкарауливать жертву во дворе одного из домов. Дожидались, когда рядом не будет прохожих.

Вскоре они заметили молодого парня, тот шел один. Выждав момент, набросились на него. Применили электрошокер, а потом еще несколько раз ударили кулаками.

Поняв, что сопротивления не будет, забрали у жертвы все ценности. А в довершение раздели и отпустили голым на мороз. Нарочно, чтобы поиздеваться.

- Недавно приговором суда оба были признаны виновными, - комментируют в ведомстве. – Им было назначено наказание – по три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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