Бесплатная парковка в аэропорту Красноярск перенесена

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-04T13:01:29+03:00

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В красноярском аэропорту перенесли бесплатную парковку. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Мера временная, но необходимая. Дело в том, что в районе бесплатной парковки P6 установили антенну – для усиления сотовой связи, а также для освещения. Теперь ее надо покрасить. Поэтому, чтобы не повредить авто, парковку там убрали. Работы проходят в три этапа, для них нужна сухая погода. Так что сроки указываем ориентировочно: c 15 по 20 октября.

В этот период автомобилисты смогут воспользоваться альтернативной площадкой. Она находится в 800 метрах от терминала. Как до нее добраться, смотрите здесь.

Также до аэропорта можно доехать:

- на рейсовом автобусе №202 (аэропорт - автовокзал);

- такси;

- на машине друзей/знакомых. Помним: только первые 15 минут в зоне P1 около главного терминала – бесплатные;

Автовладельцев просят парковать машины только в указанном месте. Представители аэропорта приносят извинения и предлагают отнестись к ситуации с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU