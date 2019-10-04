Бесплатная парковка в аэропорту Красноярск перенесена
В красноярском аэропорту перенесли бесплатную парковку. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Мера временная, но необходимая. Дело в том, что в районе бесплатной парковки P6 установили антенну – для усиления сотовой связи, а также для освещения. Теперь ее надо покрасить. Поэтому, чтобы не повредить авто, парковку там убрали. Работы проходят в три этапа, для них нужна сухая погода. Так что сроки указываем ориентировочно: c 15 по 20 октября.
В этот период автомобилисты смогут воспользоваться альтернативной площадкой. Она находится в 800 метрах от терминала. Как до нее добраться, смотрите здесь.
Также до аэропорта можно доехать:
- на рейсовом автобусе №202 (аэропорт - автовокзал);
- такси;
- на машине друзей/знакомых. Помним: только первые 15 минут в зоне P1 около главного терминала – бесплатные;
Автовладельцев просят парковать машины только в указанном месте. Представители аэропорта приносят извинения и предлагают отнестись к ситуации с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU