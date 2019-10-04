2019-10-04T12:43:06+03:00
Происшествия

Плачущего сына с переломом черепа жительница Красноярска не показывала врачам четыре дня

Следователи начали проверку ЧП [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Плачущего сына с переломом черепа жительница Красноярска не показывала врачам четыре дня.Плачущего сына с переломом черепа жительница Красноярска не показывала врачам четыре дня.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 19-летняя мать четыре дня не показывала медикам ребенка с переломом черепа. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник, знакомый с ситуацией.

Все произошло 13 сентября. В одну из больниц Красноярска обратилась молодая женщина. Пожаловалась: четырехмесячный сын плачет уже четвертый день.

Как выяснилось, она живет вместе с мужем, водителем автобуса, в арендованной квартире. Сама не работает, занимается ребенком.

Когда медики осмотрели малыша, оказалось: у него закрытая черепно-мозговая травма и еще несколько серьезных повреждений головы.

При этом, повторимся, мать утверждала: малыш не падал и не ударялся, избиения или несчастных случаев не было.

Сейчас ребенок находится на лечении. А следователи начали проверку ЧП. По ее результатам будет принято решение: нужно ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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