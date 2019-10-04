2019-10-04T10:34:32+03:00
Происшествия

Птичку жалко. Глухарь попытался проникнуть в окно квартиры в Железногорске

Говорят, местные такого не припомнят [фото]
Ася ЖУКОВА
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Глухарь попытался проникнуть в окно квартиры в Железногорске. Фото: паблик "Городовой".Глухарь попытался проникнуть в окно квартиры в Железногорске. Фото: паблик "Городовой".
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Этот необычный случай произошел в Железногорске Красноярского края. В закрытое окно одной из квартир девятиэтажки на Ленинградском проспекте врезался глухарь. Удар был таким сильным, что птица разбилась насмерть, сообщили в паблике «Городовой»:

- Всем давно известно, что мы живём в медвежьем углу. Да и косолапые к нам выходят регулярно. Но такого, со слов очевидцев, даже старожилы не припомнят. Сегодня ночью в окно одного из домов на Ленинградском проспекте пытался проникнуть тетерев! Но что-то пошло не так.

А вот что пишут пользователи:

- Если бы тетерев со всей силы в окно постучался, я бы от страха умерла.

- Уже несколько месяцев птицы повально умирают и лежат на дорогах и тротуарах.

- В прошлом году у нас о балконное стекло пытался самоубиться канюк. Все сородичи улетели в сентябре, а этот не смог, и в октябре к нам на балкон приземлился, пробив стеклопакет.

- Клеим дружно пленочку на окна.

Позже выяснилось, погиб не тетерев, а глухарь, еще точнее – самка – капалуха.

- Но это дела не меняет, - считают местные. - Птичку тем не менее жалко. Она из леса, видимо, растерялась, начала метаться и разбилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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