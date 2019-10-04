Малышке уже успели дать имя. Красноярка обвинила врачей в гибели новорожденной дочки

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-04T09:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска, потерявшая новорожденную дочку, обвинила врачей в роковой ошибке. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, это случилось в конце мая в Советском районе.

Женщина ждала ребенка, он вот-вот должен был появиться на свет. Поэтому ее отвезли в первый роддом (на Солнечном бульваре). А там предложили провести стимуляцию.

В итоге девочка родилась с двойным обвитием пуповины вокруг шеи. И на следующий день попала в реанимацию детской больницы на Ленина с двумя серьезными диагнозами (указывать их мы не имеем права). Спасти малышку не удалось, в середине июня она умерла.

- Ей уже дали имя, но девочка скончалась, не дожив и до одного месяца, - рассказывает наш источник.

… Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по ней – три года.

Экспертиза показала: причиной смерти ребенка стала родовая травма. По-видимому, она возникла из-за того, что акушер сдавила голову ребенка, чтобы снять с шеи пуповину.

«Комсомольской правда» - Красноярск следит за развитием ситуации. Ждем комментарий от министерства здравоохранения края.

ИСТОЧНИК KP.RU