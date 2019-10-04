Красноярский Биг-Бен 5 раз сыграет вальс в День учителя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-04T08:44:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Главные часы Красноярска в День учителя исполнят вальс. Об этом сообщили в паблике мэрии.

В субботу, 5 октября, в Красноярске (как и по всей стране) будут праздновать День учителя. В честь профессионального праздника педагогов наш Биг-Бен в первый раз сыграет мелодию из песни Александра Флярковского «Прощальный вальс». Напомним ее строки:

- Когда уйдем со школьного двора Под звуки нестареющего вальса, Учитель нас проводит до угла, И вновь - назад, и вновь ему с утра -

Встречай, учи и снова расставайся, Когда уйдем со школьного двора.

К слову, этой осенью часы научили нескольким новым мелодиям, причем подобранным специально, к праздникам и знаменательным датам. Новой городской традиции дал старт мэр Сергей Еремин.

КОНКРЕТНО

Когда слушать вальс на городских часах?

Он прозвучит пять раз: в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 и 21.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассказываем, каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен

8 сентября главным часам Красноярска (в городе их давно прозвали Биг-Беном) исполняется 18 лет. В честь совершеннолетия куранты – а это проект знаменитого архитектора Арэга Демирханова – научили новым мелодиям (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU