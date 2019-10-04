Новый глава Сибирского юридического института МВД назначен в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-04T08:22:08+03:00

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Нового руководителя Сибирского юридического института МВД назначили в Красноярске. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным 30 сентября 2019 года, им стал полковник полиции Дмитрий Ким.

До этого он был заместителем начальника Барнаульского юридического института МВД по учебной работе. Предыдущего главу Сибирского юридического института МВД Игоря Медведева освободили от должности этим летом.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Владимирович Ким родился 26 мая 1972 года в Караганде. В 1994-м году окончил с отличием государственный университет имени Букетова. В 2018-м прошел обучение в Академии управления МВД России по программе «Профессиональная переподготовка сотрудников, включенных в федеральный кадровый резерв Министерства внутренних дел Российской Федерации». С 1994-го года служит в органах МВД. Работает в Барнаульском юридическом институте – с 1995-го. Опубликовал больше 140 научных и 23 учебно-методических работы.

ИСТОЧНИК KP.RU