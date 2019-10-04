2019-10-04T08:00:22+03:00
Общество

Кучнее, еще кучнее! Набережную у речного вокзала снова хотят застроить

Что предлагают возвести?
Ася ЖУКОВА
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Набережную у Речного вокзала снова хотят застроить. На фото - старый проект застройки набережной. Фото: мастерская "Первая линия".Набережную у Речного вокзала снова хотят застроить. На фото - старый проект застройки набережной. Фото: мастерская "Первая линия".
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Никогда такого не было и вот опять… Набережную у Речного вокзала в Красноярске снова собираются застраивать. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат горсовета Захар Енджиевский.

Накануне, 3 октября, проект обсуждали на градостроительном совете. Это будет новое здание «для нужд речного вокзала». Как выяснилось, прежнее (кстати говоря, памятник архитектуры) вокзалом быть не может. Поскольку не подходит для маломобильных групп и не отвечает требованиям пожарной безопасности. Отсюда вывод: надо строить другое. Прямо на набережной – неподалеку от Александровского бульвара. Другими словами: рядом со старым речвокзалом.

Проект весьма спорный, считает депутат. Это двухэтажное здание с подземной парковкой. Причем речной вокзал будет занимать только часть, а остальные помещения отдадут под торговые и развлекательные центры.

Понятно, разработчики клянутся: строение и в ландшафт впишется, и вид на речвокзал да Коммунальный мост перекрывать не станет. Тогда как автомобили с парковки будут проезжать как раз по прогулочной зоне, отмечает Захар Енджиевский. А это небезопасно. В итоге проект отправили на доработку. И в соцсетях обсуждают:

- Оно нам надо? Кажется, только сделали нормальную набережную, но нет. Давайте туда еще одно здание впихнем. Кучнее, еще кучнее! Что, в центре скоро ни одного незастроенного клочка не останется?

Напомним, с предложением застроить набережную выходили три года назад. Был даже проект – комплекс со стеклянным куполом. И тоже у речного вокзала. Однако тогда его отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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