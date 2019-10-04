Первый пошел! Экс-глава лесничества в Красноярском крае задержан за массовую вырубку

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-04T06:35:11+03:00

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Бывший руководитель Ачинского лесничества (а заодно и районный депутат) Игорь Трикман задержан за незаконную вырубку в Красноярском крае. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Запад 24» со ссылкой на собственные источники.

По неофициальной информации, Трикмана взяли в пятницу утром, 4 октября. Он возглавлял лесничество с 2012-го по апрель 2019-го. Лишился должности потому, что с ним не стали продлять договор.

Были сведения, что Трикман замешан в скандале с массовой вырубкой кедра в Большеулуйском районе. Напомним, чтобы все организовать, там даже поменяли статус территории. На бумаге тайга значилась как земли сельхозназначения. Вырубка шла в промышленных масштабах. А участки для заготовки выделяло Ачинское лесничество, которым управлял Игорь Трикман.

- Первый пошел, лед тронулся! – пишут местные жители о его задержании. - Осталось ждать немного .

- А вспомни, Игорь Николаевич, как ты Козловский лес под видом - для погорельцев - вырубал со своими подельниками?! Много чего наделал на земле ачинской.

ИСТОЧНИК KP.RU