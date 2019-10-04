2019-10-04T06:09:50+03:00
Общество

Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей.Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Педагогов Красноярска приглашают на работу за зарплату в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru, сервиса по поиску работы и персонала, проведя исследование накануне дня учителя.

Как выяснилось, средняя зарплата учителя в Красноярске - 30 тысяч рублей. В сфере «Наука, образование» открыто больше 200 вакансий. Кстати, с начала года их количество уменьшилось на 5%. Дело в том, что в 2018-м сфера показала стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась, поясняют в компании.

- Среди открытых вакансий больше всего предложений для преподавателей гуманитарных дисциплин, - отмечает Елена Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Работодатели ищут преподавателей иностранных языков. В нынешнем году часто встречались вакансии для учителей математики, химии, физики.

Так вот самая высокооплачиваемая вакансия hh.ru (в сфере «Наука, образование») - преподаватель английского языка в Китае. Там педагогу обещают от 100 до 150 тысяч, плюс бесплатное проживание в однокомнатной квартире с евроремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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