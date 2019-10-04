Не поделили сына. 5-летнего мальчика, похищенного отцом у матери, ищут приставы

СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-04T05:51:46+03:00

Если вы знаете, где скрывается мужчина, звоните

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В Красноярске 5-летнего мальчика увез от матери его отец, сейчас мужчину разыскивают судебные приставы, чтобы вернуть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по краю.

По решению суда маленький Рамир должен жить с мамой. Однако отец забрал сына и уехал. Все случилось еще летом 2018-го. С тех пор мать Рамира пытается отыскать ребенка.

- В отделе находится исполнительное производство об обязании должника передать несовершеннолетнего Рамира С.его матери, - рассказывают приставы.

Вот фото отца и ребенка. Фото: УФССП России по краю.

Мальчика и его отца ищут уже больше года. Но пока безрезультатно.

- Сотрудники управления обратились к общественным организациям, ведущим розыск пропавших детей, - добавляют в УФССП. – Чем шире круг неравнодушных, тем больше возможностей найти мальчика.

Если вы знаете, где находится ребенок, звоните:

8(391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77- «Дежурная часть» Управления;

8(391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - Отдел розыска Управления;

8-923-283-00-83 - Отдел по взысканию алиментных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU