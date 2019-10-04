Свалка в Академгородке Красноярска обойдется УК в 100 тысяч рублей
За свалку в Академгородке Красноярска управляющая компания заплатит 100 тысяч рублей. Мусорная гора образовалась возле дома 1А – на месте контейнерной площадки, рядом с зеленой зоной, рассказали в инстаграме службы городовых. Судя по фото, ситуация сложилась острая. Контейнеров нет как нет, мусор свален прямо на землю.
- Между тем правила благоустройства запрещают выбрасывать отходы вне контейнеров, - поясняют в службе городовых. – Площадки для сбора должна содержать в чистоте управляющая организация. Здесь это ООО «Академическое».
Администрация Октябрьского района и служба городовых проследят, чтобы мусор убрали. А управляющую компанию пообещали наказать. Штраф за такие нарушения серьезный – до 100 тысяч рублей.
- Почему УК не ставит контейнеры? – комментируют пользователи. – Бардак дикий! Этих баков, видно, не хватает, они возят их по всему району. Хорошо, что обратили внимание на проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU