СЕГОДНЯ 05:18 2019-10-04T05:18:24+03:00

Свалка в Академгородке Красноярска обойдется УК в 100 тысяч рублей. Фото: инстаграм службы городовых.

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За свалку в Академгородке Красноярска управляющая компания заплатит 100 тысяч рублей. Мусорная гора образовалась возле дома 1А – на месте контейнерной площадки, рядом с зеленой зоной, рассказали в инстаграме службы городовых. Судя по фото, ситуация сложилась острая. Контейнеров нет как нет, мусор свален прямо на землю.

- Между тем правила благоустройства запрещают выбрасывать отходы вне контейнеров, - поясняют в службе городовых. – Площадки для сбора должна содержать в чистоте управляющая организация. Здесь это ООО «Академическое».

Администрация Октябрьского района и служба городовых проследят, чтобы мусор убрали. А управляющую компанию пообещали наказать. Штраф за такие нарушения серьезный – до 100 тысяч рублей.

- Почему УК не ставит контейнеры? – комментируют пользователи. – Бардак дикий! Этих баков, видно, не хватает, они возят их по всему району. Хорошо, что обратили внимание на проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU