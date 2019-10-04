Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:50 2019-10-04T04:50:11+03:00

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В Красноярске установили вторую камеру видеофиксации на пешеходном переходе. Она появилась на Красрабе, возле дома № 157, сообщили в паблике мэрии. Примечательно, что переход здесь нерегулируемый. Если водителя поймают на нарушении, скажем, он не пропустит пешехода, придется заплатить штраф – до 2 500 рублей.

Напомним, первую камеру поставили у дома на Щорса,55. Еще одну собираются смонтировать на переходе возле здания на Чернышевского,77. Говорят, именно там пешеходы часто попадают под колеса.

- В идеале, конечно, оборудовать камерами все переходы, - пишут в соцсетях. - Ну или хотя бы самые опасные.

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ИСТОЧНИК KP.RU