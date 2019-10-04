2019-10-04T04:50:11+03:00
Общество

Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске

Ее поставили на Красрабе
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске. Фото: Дмитрий БОНДАРЕВ.Еще одна камера наблюдения на переходе появилась в Красноярске. Фото: Дмитрий БОНДАРЕВ.
Изменить размер текста:

В Красноярске установили вторую камеру видеофиксации на пешеходном переходе. Она появилась на Красрабе, возле дома № 157, сообщили в паблике мэрии. Примечательно, что переход здесь нерегулируемый. Если водителя поймают на нарушении, скажем, он не пропустит пешехода, придется заплатить штраф – до 2 500 рублей.

Напомним, первую камеру поставили у дома на Щорса,55. Еще одну собираются смонтировать на переходе возле здания на Чернышевского,77. Говорят, именно там пешеходы часто попадают под колеса.

- В идеале, конечно, оборудовать камерами все переходы, - пишут в соцсетях. - Ну или хотя бы самые опасные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД

Камер на трассах Красноярского края станет больше. С 17 июня начнут работать еще несколько систем фиксации, рассказали в пресс-службе ГИБДД. На каждой трассе появится по 16-18 камер. Публикуем полный список мест, где они будут установлены (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый глава Сибирского юридического института МВД назначен в Красноярске
Кучнее, еще кучнее! Набережную у речного вокзала снова хотят застроить
Банк ВТБ выступает главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»
Первый пошел! Экс-глава лесничества в Красноярском крае задержан за массовую вырубку
Красноярцев зовут поработать учителями за зарплату в 150 тысяч рублей
Не поделили сына. 5-летнего мальчика, похищенного отцом у матери, ищут приставы
Свалка в Академгородке Красноярска обойдется УК в 100 тысяч рублей
В Уяре переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
В Красноярске убийцу трех человек осудили спустя 14 лет
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
Красноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов
Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лес
Интернет-трафик у красноярских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2 раза
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия Медведева
Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн