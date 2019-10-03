СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-03T16:23:46+03:00

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В Уяре переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир. 10 семей уже готовы к переезду. Как сообщили в министерстве строительства края, все квартиры передаются жильцам с качественной чистовой отделкой, включающую обои, линолеум, натяжные потолки, водонагреватель, межкомнатные двери, пластиковые окна, пожарную сигнализацию, в квартирах на первом этаже – полы с подогревом.

Всего в пятиэтажном кирпичном доме постройки 2017 года за счет бюджета были приобретены 34 новые квартиры на общую сумму 67,3 миллиона рублей. Оставшиеся 24 семьи получат ключи до конца ноября.

Переселенцев поздравила первый заместитель министра строительства региона Татьяна Василовская. Она рассказала:

- Это первое переселение в крае в рамках нацпроекта. В 2020 году в территориях региона планируется расселить более 33,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить почти две тысячи человек. А всего до конца 2024 года будет расселено 17,4 тысячи человек с более 300 тысяч квадратных метров, непригодных для проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU