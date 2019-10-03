В Красноярске убийцу трех человек осудили спустя 14 лет

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-03T15:43:09+03:00

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Красноярский краевой суд вынес приговор 37-летнему жителю поселка Тура Эвенкийского района. Преступление, за которое он понесет наказание, было совершено 14 лет назад. Многие годы оно оставалось нераскрытым, а мужчина скрывался от правосудия. Тем не менее, следователям удалось доказать его причастность к тройному убийству, совершенному в 2005 году.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, все произошло в июне 2005-го. 36-летняя сожительница осужденного (на тот момент ему было 23 года) и двое ее приятелей 32 и 40 лет вместе распивали спиртное. В это время пришел сожитель и, ослепленный ревностью, зарезал ножом всех троих.

За эти годы осужденный совершил другое, более «легкое» преступление и находился в колонии. А уже там вышла на свет информация о том, что он причастен к убийству. Отложенное на полку расследование возобновилось. Под тяжестью собранных доказательств и проведенных экспертиз мужчина полностью признал свою вину. Наказание, которое ему вынес суд, 19 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU