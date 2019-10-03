2019-10-03T14:23:18+03:00
Общество

Красноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов

Замеры они делали на окраине города, а если взять центр?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов. Фото: управление образования городаКрасноярские школьники удивились, подсчитав объем автомобильных выбросов. Фото: управление образования города
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Ученики красноярской школы № 53 подсчитали объем вредных веществ в автомобильных выбросах. Они хотели опытным путем самостоятельно установить, насколько транспорт влияет на окружающую среду и здоровье человека.

Как рассказали в пресс-службе управления образования города, опыт длился несколько месяцев. Для исследований ребята выбрали дороги вблизи школы – Говорова, Аральскую и Львовскую. Наиболее загруженной оказалась первая улица. Каждый час по ней в среднем проезжает около 500 легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Загруженность улиц Аральской и Львовской оказалась куда ниже, около 340 и 150 единиц автотранспорта каждый час соответственно.

Ребята подсчитывали количество проезжающих по дорогам автомобилей и автобусов, с помощью походной лаборатории определяли объем выбросов. Особо тщательно ребята исследовали массу выброса угарного газа, углеводородов и оксида азота.

Результаты работы удивили ребят. Так, на Говорова содержание оксида азота превышено в 3,2 раза, значительно выше ПДН по угарному газу и углеводороду. На Аральской угарного газа больше нормы в 2,7 раза, оксида азота в 2,4 раза, углеводородов в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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