СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-03T13:46:36+03:00

Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лес Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае предприниматель решил разбогатеть с помощью обмана и, мысля, как Остап Бендер, продал гражданину Китая несуществующий лес за круглую сумму с шестью нулями. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

А произошло все еще в декабре 2016 года. Некий гражданин, фамилию его не будем разглашать в интересах следствия, руководил фирмой по заготовке и переработке леса в Канске. В поле зрения ему попал гражданин из Поднебесной, который хотел приобрести некое количество первосортной сибирской древесины.

С мастерством истинного представителя Средней Азии предприниматель сторговал китайцу товар за 2,3 миллиона рублей. Деньги получил предоплатой и после этого пропал. Покупатель долго ждал, когда ему отгрузят сибирскую древесину, больше двух лет. Наконец, понял, что его обманули, и подал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU