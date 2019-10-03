2019-10-03T13:46:36+03:00
Происшествия

Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лес

Деньги взял, договор не исполнил [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Обманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лесОбманутый гражданин Китая два года ждал, когда из Красноярского края ему привезут купленный за 2,3 миллиона лесФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае предприниматель решил разбогатеть с помощью обмана и, мысля, как Остап Бендер, продал гражданину Китая несуществующий лес за круглую сумму с шестью нулями. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

А произошло все еще в декабре 2016 года. Некий гражданин, фамилию его не будем разглашать в интересах следствия, руководил фирмой по заготовке и переработке леса в Канске. В поле зрения ему попал гражданин из Поднебесной, который хотел приобрести некое количество первосортной сибирской древесины.

С мастерством истинного представителя Средней Азии предприниматель сторговал китайцу товар за 2,3 миллиона рублей. Деньги получил предоплатой и после этого пропал. Покупатель долго ждал, когда ему отгрузят сибирскую древесину, больше двух лет. Наконец, понял, что его обманули, и подал заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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