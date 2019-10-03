2019-10-03T12:52:55+03:00
Общество

Интернет-трафик у красноярских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2 раза

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в Красноярске в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика, израсходованного красноярцами за границей по сравнению с аналогичным прошлого года, вырос в 2,5 раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124.

За лето 2019 года красноярские клиенты оператора посетили 119 стран мира. Самым популярным месяцем для поездок у красноярцев стал август. Самой популярной страной среди красноярцев традиционно стал Казахстан. Тройку лидеров среди направлений пляжного отдыха составили Турция, Таиланд и Вьетнам. Наиболее экзотическими направлениями путешествий для красноярцев в этом году стали Уганда, Сальвадор, Лебанон, Маврикий и Нигерия.

Среди всех абонентов оператора в России самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествовавшие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Примечательно, что в прошлом году эти страны также были лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом. Число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

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