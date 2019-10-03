2019-10-03T12:32:29+03:00
Общество

Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия Медведева

На восстановление потребуется много средств
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия МедведеваГлава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Ачинска Илай Ахметов встретился с депутатом Госдумы Петром Пимашковым. Обсудили целый ряд вопросов, но мэр города заострил внимание на одном из них – на состоянии исторических зданий. Дело в том, что Ачинск основан в 1683 году, здесь много объектов, которые являются памятниками архитектуры. Но на их реставрацию в бюджете города нет средств.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации Ачинска, на восстановительные и реставрационные работы требуются сотни миллионов рублей и одному муниципалитету такие расходы не потянуть. Необходима серьезная федеральная программа. Петр Пимашков сообщил, что о ситуации в городе уже рассказал Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Для информации: на территории Ачинска расположены 52 объекта культурного наследия (ХIХ – начала XX веков). В муниципальной собственности находится 6 мемориальных объектов и 5 объектов капитального строительства; в краевой собственности – 9 объектов; в федеральной собственности - 6; в частной собственности – 18; в смежной собственности – 7 объектов; один объект утрачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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