2019-10-03T11:09:34+03:00
Общество

В Красноярском крае миллионеров стало больше на 3,5 тысячи

Налоговая инспекция озвучила итоги декларационной кампании
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае миллионеров стало больше на 3,5 тысячиВ Красноярском крае миллионеров стало больше на 3,5 тысячиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае прибавилось миллионеров. Как оказалось, по итогам 2018 года декларации о доходах в налоговый орган подали почти 154 тысячи человек – чиновников, предпринимателей и других категорий лиц, которые в обязательном порядке должны отчитываться о своих заработках. Они выплатили в казну налогов на 3,8 миллиарда рублей.

Доходы в размере 1 миллион и выше получили в прошлом году 21,9 тысячи человек, это на 3,5 тысячи больше, чем в 2017-м, сообщает 7 канал. Таким образом, это составляет 14 % от общего количества продекларированных. А в 2017 году доля миллионеров составляла 12 %.

В целом по информации фискальных органов, в крае увеличиваются сборы налогов на физических лиц. Так, по итогам декларирования исчислен к уплате налог на доходы в сумме 3,8 миллиардов рублей, что превысило прошлогодний показатель на 13%, – отметили в УФНС.

Добавим, что правом на предоставление вычетов воспользовались 91,6 тысяч физических лиц на общую сумму 33 миллиарда рублей. В основном на покупку жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Интернет-трафик у красноярских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2 раза
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию
Глава Ачинска пожаловался на состояние старинных домов: информация дошла до Дмитрия Медведева
Красноярцы пожаловались на Вантовый мост, который всю ночь исполнял гимн
В Красноярске женщина взобралась на 25-метровую вышку стадиона
Депутаты утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского края
Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров
Кадровые перестановки силовиков Красноярского края: на место руководителя ГУФСИН прочат главу ФСБ
«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн
В Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикам
В Красноярском крае владелица магазина отказалась платить сломавшей ногу женщине
В Красноярском крае на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Красноярске на козырьке жилого дома нашли тело мужчины
В Красноярске на кладбищах Бадалык и Шинное запустили прокат лопат и граблей
В Красноярском крае женщина шагнула из окна третьего этажа, чтобы доказать мужу свою любовь
В Туве стая волков растерзала отару овец
Сотрудники красноярского ГУФСИН придумали штурмовую кабину для освобождения заложников
В Хакасии за зверское убийство 11-месячного внука будут судить его деда и бабку
В Красноярске из-за фигуристов новогодние елки запустят на неделю раньше обычного
Полицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксиста
Руководство «Батона» объяснило, что за химикаты распыляли на продукты
Самую лучшую аптеку выбирают в Красноярском крае
В Красноярске на Чемпионате России по фигурному катанию выступят Загитова и Медведева