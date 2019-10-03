В Красноярском крае миллионеров стало больше на 3,5 тысячи

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-03T11:09:34+03:00

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В Красноярском крае прибавилось миллионеров. Как оказалось, по итогам 2018 года декларации о доходах в налоговый орган подали почти 154 тысячи человек – чиновников, предпринимателей и других категорий лиц, которые в обязательном порядке должны отчитываться о своих заработках. Они выплатили в казну налогов на 3,8 миллиарда рублей.

Доходы в размере 1 миллион и выше получили в прошлом году 21,9 тысячи человек, это на 3,5 тысячи больше, чем в 2017-м, сообщает 7 канал. Таким образом, это составляет 14 % от общего количества продекларированных. А в 2017 году доля миллионеров составляла 12 %.

В целом по информации фискальных органов, в крае увеличиваются сборы налогов на физических лиц. Так, по итогам декларирования исчислен к уплате налог на доходы в сумме 3,8 миллиардов рублей, что превысило прошлогодний показатель на 13%, – отметили в УФНС.

Добавим, что правом на предоставление вычетов воспользовались 91,6 тысяч физических лиц на общую сумму 33 миллиарда рублей. В основном на покупку жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU