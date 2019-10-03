2019-10-03T10:29:41+03:00
Общество

Депутаты утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского края

Он был единственным кандидатом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Депутаты утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского краяДепутаты утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты Заксобрания утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского края. Отметим, что он был единственным кандидатом, предложенным губернатором края Александром Уссом и спикером Заксобрания Дмитрием Свиридовым.

Решение было принято сегодня, 3 октября. Перед голосованием парламентарии задали Дмитрию Воропаеву несколько вопросов. В частности, есть ли у него или семьи бизнес или интересы, связанные с бюджетом Красноярского края, готов ли он давать оценку действиям представителей власти. Мнение депутатов было таким: 31 – проголосовали «за» и 5 – «против».

Добавим, что уволенная после скандала предшественница (и экс-руководиль) Дмитрия Воропаева Татьяна Давыденко подала в суд жалобу и потребовала восстановить ее в должности. Она называет свое увольнение незаконным. Решение пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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