2019-10-03T10:17:17+03:00
Экономика

Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ. На котором присутствовали Первый заместитель Президента-Председателя Правления Дмитрий Олюнин, член Правления Дмитрий Пьянов и руководитель Департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. А также представители Аппарата Наблюдательного совета и Службы по работе с акционерами.

Далее в ходе заседания члены КСА заслушали презентацию Дмитрия Олюнина о результатах реализации стратегии банка за 2017-2019 гг. и стратегических инициативах на 2019-2022 гг. В качестве основных направлений новой стратегии развития были отмечены: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, интенсивный рост банковского бизнеса и цифровизация.

По результатам достигнуты договоренности о дальнейших коммуникациях по стратегии банка и результатам ее исполнения, повышении информированности акционеров и уровня поддержки принимаемых решений, проведении мероприятий для акционеров в формате семинаров, ГОСА, ВОСА, «Дня инвестора». В частности, был анонсирован очередной «День инвестора» для держателей акций банка, который в этом году состоится 19 октября в Центре международной торговли (Москва).

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