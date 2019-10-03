2019-10-03T09:31:22+03:00
Общество

Кадровые перестановки силовиков Красноярского края: на место руководителя ГУФСИН прочат главу ФСБ

Главный по наказаниям уходит на пенсию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кадровые перестановки силовиков Красноярского края: на место руководителя ГУФСИН прочат главу ФСБ. Фото: пресс-служба УФСБ по краюКадровые перестановки силовиков Красноярского края: на место руководителя ГУФСИН прочат главу ФСБ. Фото: пресс-служба УФСБ по краю
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Кадровые перестановки в силовых структурах Красноярского края: директор Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по краю Геннадий Корниенко покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на государственной службе. Ему исполнилось 65 лет.

Приемником Корниенко называют руководителя Управления федеральной службы безопасности по краю Александра Калашникова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в ведомствах. Однако добавляет, что в числе претендентов есть и заместители Корниенко.

Известно, что Александру Калашникову 55 лет, он родом из Новосибирской области. Работать в спецслужбах начал в 1985 году, окончил академию ФСБ России. С июня 2011 по май 2017 года возглавлял УФСБ по Республике Коми, а затем был назначен в Красноярск. Во время его работы заведено несколько резонансных дел о хищениях, растратах бюджетных средств и взятках чиновниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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