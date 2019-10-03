СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-03T09:10:31+03:00

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Директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань показал на своей странице в социальной сети очередное видео о белой медведице, найденной в Норильске. Подписал его так: «Из жизни потеряшек. Силенок ловить рыбу пока не хватает, но к воде уже привыкает».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735550" frameborder="0"></iframe> «Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн.

Медведицу не узнать. Какой она в июне этого года, когда ее впервые увидели охотники в окрестностях Норильска, а затем и на улицах города. И какая сейчас – небо и земля. Напомним, что животное было крайне истощено и весило почти в два раза меньше нормы. Когда ее привезли в Красноярск, ветеринарные врачи опасались за ее жизнь.

А сейчас она отъедается, набирает вес и вот недавно переехала в новую, специально для нее подготовленную квартиру с персональным бассейном и игрушками. Медведица превосходно плавает – это у нее инстинкт от природы. И уже отмылась, стала такой же белой, как ее сородичи. Спокойно реагирует на посетителей, которые приходят на нее посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU