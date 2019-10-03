«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн
Директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань показал на своей странице в социальной сети очередное видео о белой медведице, найденной в Норильске. Подписал его так: «Из жизни потеряшек. Силенок ловить рыбу пока не хватает, но к воде уже привыкает».
«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн.
Медведицу не узнать. Какой она в июне этого года, когда ее впервые увидели охотники в окрестностях Норильска, а затем и на улицах города. И какая сейчас – небо и земля. Напомним, что животное было крайне истощено и весило почти в два раза меньше нормы. Когда ее привезли в Красноярск, ветеринарные врачи опасались за ее жизнь.
А сейчас она отъедается, набирает вес и вот недавно переехала в новую, специально для нее подготовленную квартиру с персональным бассейном и игрушками. Медведица превосходно плавает – это у нее инстинкт от природы. И уже отмылась, стала такой же белой, как ее сородичи. Спокойно реагирует на посетителей, которые приходят на нее посмотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU