2019-10-03T09:10:31+03:00
Дом. Семья

«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн

Директор зоопарка «Роев ручей» показал очередное видео [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн. Фото: Андрей Горбань«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн. Фото: Андрей Горбань
Изменить размер текста:

Директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань показал на своей странице в социальной сети очередное видео о белой медведице, найденной в Норильске. Подписал его так: «Из жизни потеряшек. Силенок ловить рыбу пока не хватает, но к воде уже привыкает».

«Силенок ловить рыбу пока не хватает»: найденная в Норильске белая медведица осваивает бассейн.

Медведицу не узнать. Какой она в июне этого года, когда ее впервые увидели охотники в окрестностях Норильска, а затем и на улицах города. И какая сейчас – небо и земля. Напомним, что животное было крайне истощено и весило почти в два раза меньше нормы. Когда ее привезли в Красноярск, ветеринарные врачи опасались за ее жизнь.

А сейчас она отъедается, набирает вес и вот недавно переехала в новую, специально для нее подготовленную квартиру с персональным бассейном и игрушками. Медведица превосходно плавает – это у нее инстинкт от природы. И уже отмылась, стала такой же белой, как ее сородичи. Спокойно реагирует на посетителей, которые приходят на нее посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты утвердили Дмитрия Воропаева в должности председателя Счетной палаты Красноярского края
Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров
Кадровые перестановки силовиков Красноярского края: на место руководителя ГУФСИН прочат главу ФСБ
В Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикам
В Красноярском крае владелица магазина отказалась платить сломавшей ногу женщине
В Красноярском крае на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Красноярске на козырьке жилого дома нашли тело мужчины
В Красноярске на кладбищах Бадалык и Шинное запустили прокат лопат и граблей
В Красноярском крае женщина шагнула из окна третьего этажа, чтобы доказать мужу свою любовь
В Туве стая волков растерзала отару овец
Сотрудники красноярского ГУФСИН придумали штурмовую кабину для освобождения заложников
В Хакасии за зверское убийство 11-месячного внука будут судить его деда и бабку
В Красноярске из-за фигуристов новогодние елки запустят на неделю раньше обычного
Полицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксиста
Руководство «Батона» объяснило, что за химикаты распыляли на продукты
Самую лучшую аптеку выбирают в Красноярском крае
В Красноярске на Чемпионате России по фигурному катанию выступят Загитова и Медведева