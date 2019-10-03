2019-10-03T08:44:59+03:00
Общество

В Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикам

Но в какой последовательности будут достраивать дома, не определились
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикамВ Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикамФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае создают фонд помощи обманутым дольщикам. Разговоры об этом идут давно, и вот депутаты Заксобрания края вплотную подошли к конкретному обсуждению вопроса. Накануне на заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству они обсудили соответствующий законопроект.

Фонд будет формироваться правительство края, финансирование – через Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Кроме достройки жилья, фонд сможет заниматься завершением строительства других социально-значимых объектов: детских садов, поликлиник, дорог, коммуникаций.

Кто будет определять порядок достройки домов? По факту все дольщики в одинаковом положении, и чей дом завершать раньше остальных? На это министр строительства края Сергей Козупица пообещал ответить после совещания в Москве.

В случае, если краевой парламент примет закон, регистрация фонда пройдет 4 ноября. На 2019 год для него в бюджете уже предусмотрен 621 миллион рублей. Остается добавить, что на сегодняшний день в крае в состоянии недостоя 29 жилых многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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