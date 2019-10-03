В Красноярском крае владелица магазина отказалась платить сломавшей ногу женщине

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-03T09:39:15+03:00

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В городе Кодинске владелица магазина наотрез отказалась выплатить компенсацию покупательнице, которая сломала ногу при входе в ее магазин. Случилось это минувшей зимой. Крыльцо магазина было засыпано снегом, там образовалась наледь и посетители старались осторожно пройти по ней. Одной из женщин не повезло – поскользнулась, упала, травмировалась так, кто понадобилось долгое лечение, затем реабилитация.

Выйдя из больницы, пострадавшая обратилась в суд и потребовала компенсацию. Судья встал на сторону женщины и обязал выплатить ей 163 тысячи рублей. Однако, как уже сказано выше, предпринимательница оставила решение суда без внимания. Тогда ей пришлось познакомиться с приставами.

- Упрямство должницы сошло на «нет» после того, как судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на ее доходы. Уже после одного списания задолженность была погашена, и вместе с ней оплачено 11 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований должностного лица, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU