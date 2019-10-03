2019-10-03T07:45:01+03:00
Происшествия

В Красноярском крае на железнодорожном переезде погиб мужчина

Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае на железнодорожном переезде погиб мужчина. Фото: пресс-служба ГИБДД краяВ Красноярском крае на железнодорожном переезде погиб мужчина. Фото: пресс-служба ГИБДД края
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В Богучанском районе края на железнодорожном переезде погиб мужчина. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции. Сейчас следователи устанавливают причины, которые привели в трагедии. На месте работает следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что в ночь со 2 на 3 октября в поселке Новохайский 56-летний водитель автомобиля «Митсубиси» выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. При этом мужчина не был пристегнут. Судя по всему, решил проскочить, но не вышло. Поезд из 11 грузовых вагонов не в состоянии остановиться за короткую дистанцию пути, поэтому произошло столкновение с локомотивом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался в машине «Скорой помощи» по пути в больницу. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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