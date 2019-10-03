В Красноярске на козырьке жилого дома нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-03T07:09:42+03:00

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В Красноярске на козырьке жилого дома, расположенного на улице Красной армии, нашли тело мужчины. Произошло это накануне, 2 октября, приблизительно в 20:30 часов, говорится в сводке КГКУ «Спасатель». Как стало известно, мужчина упал сверху на козырек здания. Причины будет устанавливать следствие. Очевидцы позвонили по телефонам экстренной службы. Чтобы снять мужчину, потребовалась помощь спасателей и специальное оборудование. Тело передали полиции для проведения следственных действий.

Также сотрудникам МЧС пришлось накануне выезжать в акваторию Енисея в район Октябрьского моста, там выручили из беды мужчину. У него на лодке сломался двигатель, самостоятельно причалить он не смог бы, а лодку быстро уносило вниз по течению. Позвонил на телефон экстренной службы и попросил о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU