СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-03T06:46:57+03:00

В Красноярске на кладбищах Бадалык и Шинное запустили прокат лопат и граблей. Фото: УДИБ

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В Красноярске на кладбищах Бадалык и Шинное запустили прокат инвентаря: грабли двух видов, лопаты, мешки для мусора. Причем прокат – совершенно бесплатный. Можно взять, поработать и вернуть на место. Таким образом горожанам станет удобнее ухаживать за могилами своих близких и не придется возить инвентарь с собой в автобусах или багажниках автомобилей.

Пункты проката расположены у главных входом на погосты, сообщает пресс-служба управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города. Единственное пожелание к красноярцам – не уносить лопаты и грабли с собой, а возвращать их на место.

Напомним, что Шинное и Бадалык – самые крупные действующие кладбища города. Причем новые захоронения на Бадалыке ограничены, власти решают вопрос расширения, а также строительства рядом с ним крематория, который поможет решить нехватку мест на погостах.

ИСТОЧНИК KP.RU