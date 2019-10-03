СЕГОДНЯ 06:01 2019-10-03T06:01:44+03:00

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В Туве стая волков растерзала отару овец. Произошло это на чабанской стоянке близ села Ээрбек, что в 25 километрах от столицы республики, Кызыла. Лесные хищники напали на овец ночью, когда владельцы спали. Однако, даже услышав шум и рев животных, люди не решились вмешаться – в такие моменты волки не просто охотятся, они готовы разорвать все живое, что попадет им на глаза.

Наутро 58-летняя владелица чабанской стоянки подсчитала ущерб – погибло 12 овец, хищники разорвали их, однако туши бросили на месте и ушли. Женщина написала заявление в полицию

Волки приносят большой вред сельскому хозяйству. В советское время нанимались целые бригады для их отстрела, а за каждую волчью шкуру им платили премии. Легендарный охотник Владимир Когут, на счету которого более 2 тысяч хищников, рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск о жестокости и повадках волков.

ИСТОЧНИК KP.RU