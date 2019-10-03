СЕГОДНЯ 04:56 2019-10-03T04:56:13+03:00

В Хакасии за зверское убийство 11-месячного внука будут судить его деда и бабку Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хакасии за зверское убийство 11-месячного внука будут судить его деда и бабку. Расследование подошло к концу, а уголовное дело уже направлено в суд. Жестокость подозреваемых, с которой они совершили преступление, вне здравого смысла.

По версии следствия, трагедия произошла 29 января этого года в деревне Харой Таштыпского района. Мать ребенка уехала в районный центр в больницу и оставила малыша под присмотром своих родителей. Однако вместо того, чтобы заниматься им, 42-летняя женщина и ее 48-летний муж весь день пьянствовали.

Плач ребенка их сильно раздражал. Женщина схватил малыша и начала душить. А когда он перестал двигаться и кричать, дед взял его и засунул в раскаленную печную топку. Обуглившееся тело ребенка после обнаружил младший брат его матери.

Оба обвиняемых находятся под стражей, свою причастность к преступлению они не признают, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU