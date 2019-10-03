В Красноярске из-за фигуристов новогодние елки запустят на неделю раньше обычного

СЕГОДНЯ 04:35 2019-10-03T04:35:04+03:00

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В Красноярске из-за Чемпионата России по фигурному катанию новогодние елки откроют раньше обычного на целую неделю. Об этом стало известно накануне, во время пресс-конференции, посвященной спортивному событию. На ней руководитель департамента социального развития Наталья Боброва рассказала о подготовке города.

- Красноярск всегда рад приветствовать гостей. Мы постараемся создать настоящую праздничную атмосферу. На период соревнований развернут свою работу две основные фан-зоны на площади перед театром оперы и балета и на восточной стороне острова Татышев, где будут организованы прямые трансляции чемпионата России в общественное пространство. Мы скорректировали открытие городских елок, 25 декабря откроется основная елка, а до 23 декабря – районные. Важно, чтобы каждый житель почувствовал атмосферу мероприятия такого уровня. На открытых катках пройдут мастер-классы с именитыми фигуристами. В этом есть и интерес, и потребность наших маленьких горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU