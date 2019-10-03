2019-10-03T03:59:45+03:00
Происшествия

Полицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксиста

Грабители не ожидали, что он даст им отпор [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Полицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксистаПолицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксистаФото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские показали реальное видео нападения на таксиста. Грабители, судя по всему, даже не подозревали, что внутри салона автомобиля стоит видеокамера. Она-то и помогла оперативникам вычислить их.

Полицейские показали реальное видео нападения на красноярского таксиста.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 43-летний мужчина приехал на вызов в Свердловский район. К нему в салон, на заднее сидение, подсели два молодых человека. Когда ехали по Матросова, один из пассажиров достал большой нож, а второй сорвал с шеи таксиста цепочку и стал требовать деньги.

Мужчина не растерялся и брызнул в лицо нападавшим из газового баллончика. Злоумышленники едва ли не на ходу выпрыгнули из машины и сбежали. Однако вскоре их задержали. Ими оказали родные братья, к тому же оба – неоднократно судимые. Все, что им удалось похитить, полицейские изъяли и вернули пострадавшему. Ну, а подозреваемым грозит срок до 10 лет лишения свободы – они пойдут по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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