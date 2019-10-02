СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-02T15:52:20+03:00

Руководство «Батона» объяснило, что за химикаты распыляли на продукты Фото: стопкадр с видео

Покупателей в Дивногорске возмутила санобработка, они решили, что это крысиный яд

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Покупатели дискаунтера «Батон» в Дивногорске возмутились распылению отравы в магазине. Инцидент попал на видео и в соцсети. Работник дискаунтера, одетый в защитный костюм, распыляет на продукты неизвестные вещества, сообщает Ньюслаб. При этом многие продукты не упакованы.

- Смотри, прямо на сахар! - говорит о распыляющем работнике автор видео. - Ты что делаешь?!

- Там печенье лежит в открытом виде. Там чего только не лежит! - возмутились покупатели.

В соцсетях даже предположиди, что это, возможно, крысиный яд. Руководство сети супермаркетов «Красный Яр», к которой относятся и эти дискаунтеры, заверило, что вся партия продуктов будет уничтожена. Убытки магазин собирается взыскать с подрядчика, который и проводил санобработку, попавшую на камеру. К слову, в магазине распылялм препарат «Агран» - против насекомых, а не крысиный яд. Компания принесла извинения покупателям.

ИСТОЧНИК KP.RU