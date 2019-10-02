2019-10-02T15:17:39+03:00
Здоровье

Самую лучшую аптеку выбирают в Красноярском крае

Голосование проводится в рамках проекта «Клиника года - 2019»
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В номинации представлены три номинантаВ номинации представлены три номинантаФото: Мария ЛЕНЦ
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Когда здоровье подводит, мы скорее бежим в аптеку за лекарствами. Но какую выбрать? Чтобы лекарства подлинные и действенные, а цены доступные, сотрудники вежливые и могли посоветовать по существу? В хороших аптеках поставщиками выступают ведущие федеральные фармацевтические компании. Большой и разнообразный ассортимент. Все лекарства проходят строгий контроль. Сотрудники – квалифицированные специалисты, получившие профильное образование.

На сайте kp.ru продолжается голосование в рамках проекта «Клиника года - 2019». Одна из главных целей – сделать сферу медицины более открытой и понятной.

В номинации «Аптека» принимают участие аптеки и аптечные сети, предлагающие широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров по доступным ценам в Красноярском крае. Участвуют три номинанта.

Сеть аптек «Гармония здоровья»

Сеть аптек «Гармония здоровья»

«Гармония здоровья» — это современные аптеки для людей, которые ценят комфорт, качество и ассортимент. Большой выбор препаратов для вашего здоровья, качественной лечебной косметики, разнообразие средств по уходу для детей и взрослых. Главной особенностью и преимуществом аптек «Гармония здоровья» являются грамотные консультации, особое внимание уделяется подбору квалифицированного персонала (подробности).

Аптеки сети «Дешевая аптека»

Аптеки сети «Дешевая аптека»

Аптеки сети «Дешевая аптека» предлагают своим покупателям по-настоящему выгодные цены на товары для красоты и здоровья. Несмотря на низкие цены в аптеках регулярно проходят акции и розыгрыши, также действует удобная система скидок. Кроме выгодных цен «Дешевая аптека» порадует большим выбором качественных препаратов, лекарственных трав и фиточаев, витаминов и медицинской техники (подробности).

Сверхдискаунтер «Аптека Всем»

Сверхдискаунтер «Аптека Всем»

Сверхдискаунтер «Аптека Всем» — это аптека принципиально нового формата. Очень низкие цены, более 10 миллионов лекарства в наличии, от самых простых до редких узкоспециализированных препаратов, просторные торговые залы и отсутствие очередей – отличительные особенности «Аптеки Всем» (подробности).

Напоминаем, что голосование продлится до 17 ноября включительно. Итоги голосования будут объявлены 25 ноября 2019 года.

Оставить свой голос за понравившегося номинанта можете по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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