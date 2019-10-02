В Красноярске на Чемпионате России по фигурному катанию выступят Загитова и Медведева

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-02T15:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярск ждет Чемпионата России по фигурному катанию. Напомним, состязания пройдут с 26 по 29 декабря в Арене Платинум. К слову, продано уже больше половины билетов. Это шанс полюбоваться на звезд мирового фигурного катания Алину Загитову и Евгению Медведеву. Безусловно, чемпионат - большое событие для Красноярска, ведь соревнования подобного уровня впервые проходят за Уралом.

Как рассказали в региональной федерации фигурного катания, в состязаниях будут участвовать Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова, призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова. Организаторы, естественно, не раскрывают подробностей. Впрочем, тем интереснее будет любоваться на мастерство спортсменок.

Справки по билетам, тел.: 8(391)212-99-64

ИСТОЧНИК KP.RU