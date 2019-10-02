В Красноярске за вред экологии закрыли завод по производству пиломатериалов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-02T14:09:54+03:00

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В Красноярске инспекторы минэкологии приостановили работу «Енисейлесозавода» (Прибойная, 37, стр.9), сообщает пресс-служба правительства края. В министерство неоднократно поступали жалобы от красноярцев на это предприятие. И проверка подтвердила опасения горожан. На котельной завода жгли мокрые опилки, что нарушает технологию. В пробах воздуха экспеты обнаружили превышение по бенз(а)пирену, пыли и оксиду углерода.

- Проверка показала, что на предприятии отсутствует план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время неблагоприятных метеорологических условий, не проводится производственный контроль на источнике выбросов загрязняющих веществ и с нарушением утилизируются отходы деревообработки, - рассказали в правительстве. - Также на промплощадке отсутствуют специально оборудованные места для складирования отходов.

Возобновит ли завод работу в дальнейшем - пока неизвестно. Материалы дела переданы в суд и прокуратуру. Руководство ждут штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU