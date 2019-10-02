ФСБ и МВД провели на территории Красноярского края операцию «Лес»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-02T13:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае силовики провели спецоперацию «Лес». УФСБ и ГУ МВД проверили 126 физических и юридических лиц, - в основном предприниматели и работники лесопромышленного комплекса. Найдено множество нарушений.

- За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц, с общим наложением штрафных санкций в размере от 14 до 27,6 млн рублей, либо от 3,7 до 8,9 млн рублей и приостановка деятельности 74 предприятий, - рассказали в краевой полиции.

Лесное законодательство не соблюдало 81 юридическое и физическое лицо - штраф от 2,2 до 6.1. млн рублей. Попались и нарушители миграционного законодательства. Привлечено 42 лица с общим наложением штрафных санкций в размере от 1,7 до 2,8 млн рублей. 3 компании закрыли. Незаконных лесных рубок обнаружено всего 2 факта. Размер ущера - 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU