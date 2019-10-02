2019-10-02T12:59:47+03:00
Общество

В Красноярске частично обновят изношенный парк троллейбусов и трамваев

В планах - покупка 30 новых троллейбусов и 10 трамваев
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске частично обновят изношенный парк троллейбусов и трамваевВ Красноярске частично обновят изношенный парк троллейбусов и трамваевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Парк экологически чистого транспорта в Красноярске практически полностью изношен.Об этом заявила на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета и.о. директора МП «Гортранс» Анна Вострикова. Тем не менее, по ее словам, еще 5 - 10 лет троллейбусами и трамваями можно пользоваться, постепенно решая при этом задачу обновления парка.

Как сообщила Вострикова, работа в этом направлении уже идет совместно с департаментом транспорта Красноярска и минтрансом. В 2020 году предприятие планирует закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев - это на 20 процентов обновит парк троллейбусов и на 10 - трамваев. Также стоит отметить, что на предприятии считают, что маршрутная сеть троллейбусов и трамваев нуждается в пересмотре. Она была разработана в середине прошлого века и морально устарела. Добавим, что на предприятии сегодня работает 839 человек, средняя зарплата - 33 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упаковали. В Красноярске владелец компании по производству упаковки попался на уклонении от налогов
Красноярцы будут уходить от кредитов к депозитам
СК возбудил уголовное дело после исчезновения 12-летнего мальчина при сборе шишек в Туве
В октябре в Красноярске заработает платформа электричек у Арены Платинум
МЧС назвало причину пожара в старинной усадьбе на Ленина в Красноярске
Акционер ЭВРЗ подал в суд на экс-гендиректора за необоснованное повышение зарплаты
Житель Красноярска с друзьями разгромил квартиру, чтобы вынудить купить у него долю
Рыба в Каче и Бугаче гибнет из-за свалок на территории, принадлежащей мэрии Красноярска
Декор или китч? Жители Ачинска недоумевают по поводу странных объектов в центре города
Мошенник 5 раз продал машину, обобрав покупателей на 2 миллиона рублей
«Очищают место под строительство?» В Красноярске ночью сгорела старинная усадьба
В Лесосибирске после взрыва на котельной трубочист получил тяжелые ожоги
Начат снос ветхих деревьев в детских садах и школах Красноярска
Кандидатом на пост главы Счетной палаты края стал Дмитрий Воропаев
Бурундук-мазохист победил в фотоконкурсе заповедника в Красноярском крае
В центре Красноярска горе-строители вылили на перекресток целую машину жидкого бетона
Стало известно, кто займет должность председателя Счетной палаты Красноярского края