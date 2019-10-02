В Красноярске частично обновят изношенный парк троллейбусов и трамваев

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-02T12:59:47+03:00

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Парк экологически чистого транспорта в Красноярске практически полностью изношен.Об этом заявила на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета и.о. директора МП «Гортранс» Анна Вострикова. Тем не менее, по ее словам, еще 5 - 10 лет троллейбусами и трамваями можно пользоваться, постепенно решая при этом задачу обновления парка.

Как сообщила Вострикова, работа в этом направлении уже идет совместно с департаментом транспорта Красноярска и минтрансом. В 2020 году предприятие планирует закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев - это на 20 процентов обновит парк троллейбусов и на 10 - трамваев. Также стоит отметить, что на предприятии считают, что маршрутная сеть троллейбусов и трамваев нуждается в пересмотре. Она была разработана в середине прошлого века и морально устарела. Добавим, что на предприятии сегодня работает 839 человек, средняя зарплата - 33 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU