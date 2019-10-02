2019-10-02T12:26:09+03:00
Происшествия

Упаковали. В Красноярске владелец компании по производству упаковки попался на уклонении от налогов

Государству ООО «КрасПак» не доплатило 20 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Упаковали. В Красноярске владелец компании по производству упаковки попался на уклонении от налоговУпаковали. В Красноярске владелец компании по производству упаковки попался на уклонении от налоговФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске крупное предприятие по производству полиэтиленовых пакетов и упаковки (ООО «КрасПак») попалось на уходе от налогов. Как сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю, сейчас в компании идут большие обыски, а на владельца завели уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Следствие считает, что компания в течение года подавала неверные декларации в налоговые органы. В итоге, в картман государства не доплатили свыше 20 миллионов рублей.

- В ходе обысков удалось обнаружить и изъять технический носитель с программой 1С, бухгалтерскую документацию предприятия, денежные средства, иные предметы и ценности, с целью последующего наложения на них ареста, - рассказали в региональном СК. - Следователями и экспертами проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами, движение денежных средств по счетам в исследуемый период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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