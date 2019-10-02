Красноярцы будут уходить от кредитов к депозитам

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-02T12:21:25+03:00

Красноярцы осваивают новое финансовое поведение: от кредитов - к вкладам, от вкладов к инвестициям. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На пресс-конференции, посвященной итогам первого года работы обновленного банка, управляющий банком «Открытие» в Красноярске Наталья Потапова сообщила о некоторых тенденциях финансового поведения населения.

В частности, речь идет о том, что люди будут брать меньше кредитов и делать больше вкладов.

- Спад потребительского кредитования ожидается, но не больше, чем на 10%, - уточнила Наталья Викторовна.

Впрочем, пока пример банка «Открытие» говорит об обратном: розничный кредитный портфель составил 3,8 млрд рублей (вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2018 года), а на фоне общерыночного падения спроса на ипотеку рост в этом сегменте – в 10 раз, по потребительским кредитам – в 8 раз.

Также Наталья Потапова отметила, что агрессивный маркетинг, скорей всего, уступит место более корректному, и вместо звонков будут sms. В частности, именно по этому пути планирует идти банк «Открытие». Совсем отказываться от индивидуального общения с клиентами банки не будут, потому что сообщать о своих продуктах и предложениям им так или иначе нужно.

Еще одна перемена в финансовом поведении населения – рост интересе к инвестициям. За последние два года уже около 30% вкладчиков выбирают не депозиты, а инвестиции. Более осторожные вкладывают свои средства в государственные облигации, более рисковые – в частные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU