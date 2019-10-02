СК возбудил уголовное дело после исчезновения 12-летнего мальчина при сборе шишек в Туве

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-02T12:24:43+03:00

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В Туве начаты масштабные поиски 12-летнего мальчика, который заблудился в тайге при сборе шишек. СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) - пока это не означает, что в исчезновении ребенка, действительно, имеется криминальный след. Мера необходима для организации поисков. Известно об исчезновении ребенка немногое.

Пропал мальчик еще 29 октября, в полицию заявление поступило только около 10 часов вечера 1 октября. Почему так поздно? Дело в том, что ребенка долго искали своими силами, а когда поняли, что не могут обнаружить, привлекли полицию и спасателей. Кроме того, потерялся мальчик в удаленном районе, в местечке Хоор Арга (20 километров от села Ий, Тоджинский район). В тот день он с отцом и другими взрослыми собирал шишку. Примерно до обеда он со стоянки ушел в сторону села Ий. И пропал.

- Около 14 часов, обнаружив отсутствие ребенка, местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата, - рассказала Алла Нурсат, официальный представитель СК республики. - До сегодняшнего дня местонахождение малолетнего неизвестно. Поиски ребенка ведутся непрерывно, в них задействованы усиленные следственные группы, состоящие из сотрудников Следственного комитета, МВД, МЧС и местных жителей. Криминалистами следственного управления в поисковых мероприятиях используется различная криминалистическая техника, в том числе спутниковые средства связи, оборудование для фото- и видеофиксации.

Дело взято на контроль в центральном аппарате СК России. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать поиск ребенка в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU