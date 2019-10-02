В октябре в Красноярске заработает платформа электричек у Арены Платинум

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-02T11:17:27+03:00

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Уже во второй половине октября добираться до Арены Платинум станет проще - здесь заработает платформа для электропоездов. Благоустройство в завершающей стадии, рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. Лестницы установлены, рабочие монтируют навесы и вскоре приступят к укладке резиновых настилов на переходы через пути. Затем брусчатка, освещение, тактильные указатели - и платформа, можно сказать, готова к работе в режиме полной загрузки.

К слову для маломобильных красноярцев здесь установят специальный подъемник - все-таки платформа находится на насыпи. Это облегчит им пользование. Конечно, горожане ждут начала работы платформы. Ведь она значительно повысит доступность микрорайонов «Тихие зори» и «Пашенный». А возможно, и снизит нагрузку на маршрутки. Удобное расположение этому определенно способствует.

ИСТОЧНИК KP.RU