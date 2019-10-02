2019-10-02T08:24:20+03:00
Происшествия

Житель Красноярска с друзьями разгромил квартиру, чтобы вынудить купить у него долю

Возбуждено уголовное дело [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Житель Красноярска с друзьями разгромил квартиру, чтобы вынудить купить у него долюЖитель Красноярска с друзьями разгромил квартиру, чтобы вынудить купить у него долюФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Красноярска Юрию Т., видимо, срочно нужны были деньги. Иначе как объяснить тот факт, что он вместе с друзьями Александром Х. и Андреем П. вечером нагрянул в квартиру по адресу 9 мая, 19. Юрию принадлежала доля - полквартиры по документам были его. Добром покупать не хотите, заставлю силой, - видимо, так расвуждал преступник.

Хозяев, к счастью, на тот момент дома не было. Поэтому Юрий с друзьями разгулялись на полную катушку, сообщает источник «Комсомольской правды» - Красноярск. Разнесли в пух и прах входные двери, унитаз, диван, обои в прихожей и зале, розетки, плинтуса и даже линолеум. Общий ущерб составил 87 269 рублей. Разгромив квартиру, преступники сбежали. Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 167 УК России (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Теперь Юрию и его друзьям грозит до 2 лет лишения свободы - каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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