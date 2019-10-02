Рыба в Каче и Бугаче гибнет из-за свалок на территории, принадлежащей мэрии Красноярска

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-02T07:29:40+03:00

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Роспироднадзор проверил информацию о массовой гибели рыбы в Каче и Бугаче, сообщает ТВК. Напомним, красноярцы сняли на видео, как сотни мертвых рыб плавают кверху брюхом еще в середине сентября. Новость вызвала серьезный резонанс. Специалисты ведомства отмечают, что дополнительных источников сточных вод, которые могли бы спровоцировать массовую гибель рыбы, не установлено. Тем не менее причина у этого имеется - свалки на территории, за которую несет ответственность мэрия Красноярска. Они не один год засоряют реки.

- Водоохранная зона там захламлена, - сообщает ведомство. - Причина загрязнения реки – многолетнее поступление мусора в русло с участков, принадлежащих мэрии.

Надзорники обязали власти Красноярска расчистить от свалок берег Бугача, а минэкологии края - расчистить русло реки.

ИСТОЧНИК KP.RU