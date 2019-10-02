Декор или китч? Жители Ачинска недоумевают по поводу странных объектов в центре города

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-02T06:46:18+03:00

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«Это что вообще такое?», - недоумевают в соцсетях жители Ачинска по поводу странных объектов, которые установили на днях в центре города. Некоторые даже находят их похожими на общественные туалеты. А на самом деле это декоративные арки, сообщает Запад24. Их установили недалеко от шагающего фонтана на площади Дворца культуры. Декор появился в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Людям интересно, для чего установлены несуразные конструкции, так как они не видят в них ни эстетической привлекательности, ни полезного функционала. Горожане могли бы смириться с шокирующим видом конструкций, если бы в них можно было укрыться от дождя и ветра или посидеть в тени, спрятавшись от палящего солнца. Но пока, ачинцы, испытывают мягко говоря «культурный шок», - говорят журналисты агентства.

Известен и автор конструкций - это ООО «Народный дом-проект». Как считаете, декор или китч?

ИСТОЧНИК KP.RU